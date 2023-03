Descente de la Loire : le kayakiste mayennais Dominique Pichon déjà à mi-parcours

" La mer commence ici, ne rien jeter merci ", c'est le slogan brandi par un Mayennais depuis une semaine. Dominique Pichon descend la Loire en kayak. Parti le 22 mars du Puy-en-Velay, à 40 kilomètres du Mont-Gerbier-de-Jonc où la Loire prend sa source, le kayakiste est ce jeudi à mi-parcours de son défi, dans la Nièvre. Il lui reste encore plusieurs centaines de kilomètres avant Saint-Nazaire. Dominique Pichon estime qu'il a une dizaine de jours de navigation à effectuer pour y arriver.

La pollution et la sécheresse

Dominique Pichon, à travers cette aventure de 1.000 kilomètres, souhaite sensibiliser sur la pollution des cours d'eau qui a une conséquence pour la mer, ainsi que sur la sécheresse, à l'heure de la présentation du Plan Eau par Emmanuel Macron. "Le constat, on le fait. Il suffit de regarder les niveaux d'eau par rapport aux berges. Les débits sont très très faibles. Le courant non plus n'est pas au rendez-vous. En fait, on a presque le niveau qu'on a normalement au mois de juillet et nous sommes fin mars" explique le kayakiste.

