Détruit par la tempête Alex, le Morvarc’h à la recherche de fonds pour les réparations

Le Morvarc’h, un bateau en bois construit en 1971, récolte des fonds via un financement participatif pour ses réparations. Il a été endommagé après le passage de la tempête Alex en octobre dernier.

Il aurait eu 50 ans cette année si la tempête Alex ne l'avait pas fracassé sur les rochers à Camaret-sur-Mer dans le Finistère, lors de son passage en octobre dernier. La chaîne qui le maintenait amarré s'est brisée. Les dégâts sont considérables, raconte Jean Grouhel, son propriétaire : "Il y a quelques trous sur la coque, à l'avant, au milieu et à l'arrière. Les enrochements sont rentrés dedans." Depuis, le Morvarc’h, son bateau en bois construit en 1971, attend qu'on le répare car "il ne suffit pas seulement d'une rustine, il faut le démonter."

Pour le réparer, il faut sortir beaucoup d'argent. "Disons que pour le remettre en bon état, il nous faudrait environ 130.000 euros", raconte Jean Grouhel. Alors, avec ses proches et ses amis, un financement participatif est lancé pour récolter des fonds censés contribuer à la réparation.

La coque du Morvarc'h - Les amis du Morvarc'h / Laura Letertre

28.000 euros récoltés

Au départ, le propriétaire du Morvarc'h n'y croyait pas trop : "J'étais un peu inquiet. On a commencé par la famille proche, je m'attendais vraiment à des petites sommes, des dons de principe. Mais non, c'est monté beaucoup plus haut, presque au-delà de mes espérances." Actuellement, la cagnotte culmine à 28.000 euros, "nous sommes encore loin des 130.000", sourit Jean Grouhel.