Deux adolescents jouant les policiers pour voler des passants interpellés à Saint-Etienne

Deux jeunes de 15 et 16 ans se faisaient passer pour des policiers pour tenter de détrousser des passants. Leur manège a vite été dénoncé aux vrais policiers qui les ont interpellé. Les deux adolescents passeront devant le juge pour enfant prochainement.

Scène incongrue dans le centre ville de Saint-Etienne ce lundi 7 mars. Deux adolescent jouent sur la place Jean Jaures avec des talkies walkies rouges achetés en supermarché, quand leur vient une idée. Les deux adolescents décident de se faire passer pour des policiers de la BAC en civil. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils tentent d'interpeller un passant et lui demande de leur donner son téléphone portable.

Mais vu leur âge, 15 et 16 ans, l'homme comprend bien qu'il a affaire à de faux agents. Il appelle donc les VRAIS policiers qui interpellent les deux usurpateurs. Fini de jouer ! Les deux garçons passeront bientôt devant la justice pour tentative d'extorsion et usurpation de fonction. L'occasion pour la police de rappeler que ses agents, même en civil, portent un brassard orange et leur carte professionnelle.