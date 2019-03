Deux alpagas s'installent au Parc aux loups de Chabrières

Le parc aux loups de Chabrières compte deux pensionnaires de plus! Un couple d'alpagas vient d'arriver dans le parc animalier. Ils seront visibles dès l'entrée du site.

Guéret, France

Deux jeunes alpagas viennent de rejoindre le Parc animalier des Monts de Guéret "Les loups de Chabrières". Il s'agit d'un couple. Le mâle est âgé d'un an. La femelle, d'un an et demi.

Ces deux petits mammifères seront visibles dès l'entrée du parc, lors de vos prochaines visites. Ils seront dans l'enclos habité. L'alpaga est un animal de la famille des lamas. Il est entièrement recouvert de laine et peut vivre jusqu'à 20 ans.

L'équipe du parc espère avoir des naissances d'ici quelques années. Vu l'âge des alpagas, ça ne sera pas avant 2020!