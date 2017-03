Deux Alsaciens en finale de la Coupe de France du burger à Paris

Un beau défi pour deux Alsaciens : Anthony Kupek et Florian Vonthron participent ce mercredi, à la finale de la Coupe de France du burger à Paris. Tous les deux travaillent au restaurant l'Alsacien Gourmand, installé à Lutterbach et Cernay . Ils espèrent décrocher le podium.

Ils présenteront leurs burgers respectifs : le Comt'hélix et le Monroi. C'est à base de comté et d'escargot pour le premier et de mont d'or et de maggi pour l'autre avec en plus une baguette croustillante pour le pain. 25 participants, venus de toute la France vont s'affronter, ils auront 25 minutes pour réaliser leur burger.

Parmi les critères pris en compte par le jury : le goût, l'originalité et le dressage.

Florian Vonthron présente son burger

L'an passé c'était le cannois Brice Morvent qui avait remporté le titre © Maxppp - Patrice Lapoirie

Nous sommes de la génération fast food ": Florian Vonthron

Pour nos deux Alsaciens, leur passion, c'est le burger. Ils aiment le travailler avec des produits frais et nobles. "Le burger, j'en mange régulièrement et depuis longtemps. Quand j'ai découvert l'Alsacien Gourmand à Cernay, ça m'a beaucoup plu," explique Florian Vonthron. Tous les deux sont embauchés dans les deux restaurants spécialisés en burger.

Ils espèrent monter sur le podium de cette Coupe de France.