La Coupe de France du burger est organisée mercredi à Paris dans le cadre du salon professionnel du snacking, de la consommation nomade et de la restauration japonaise. Parmi les concurrents, deux cuisiniers alsaciens salariés d'une petite chaîne de restauration baptisée "L'Alsacien gourmand".

Paris, France

C’est mercredi 4 avril à Paris, dans le cadre du salon du snacking, de la consommation nomade et de la restauration japonaise que sera désigné le gagnant du concours du meilleur burger 2018. L’Alsace sera représentée par quatre cuisiniers. Deux d’entre eux sont salariés de "L’Alsacien Gourmand", une petite enseigne de restauration qui compte trois établissements à Lutterbach, Cernay et Issenheim dans le Haut-Rhin.

Clément Laroche, 21 ans et Florian Venthron, 27 ans seront en piste dès la fin de matinée pour le premier tour de la compétition. Au total, cinq candidats issus de cinq grandes régions s'affrontent et il y aura cinq qualifiés, un par grande région, pour la finale nationale l’après-midi. On comptait 275 postulants pour ce concours. Les 25 candidats retenus pour disputer le titre à Paris ont été sélectionnés sur dossier.

Un vrai concours pour lequel il faut se préparer sérieusement

Clément Laroche, 21 ans est titulaire d'un CAP de cuisinier, il est chef de cuisine de l'enseigne "L'Alsacien gourmand" à Cernay.

On se prépare mentalement déjà car on ne fait pas tous les jours des concours. C'est comme pour Masterchef, il y a de la pression, mais il faut savoir gérer"

Florian Venthron, lui travaille à Lutterbach. Il a déjà participé l’an dernier au concours. Il espère cette fois atteindre la finale. Pour cela, il mise sur un burger baptisé Bressaka green, à base de chou. Sa recette: pain vert avec du chou, crème de chou fleur et fromage de chèvre frais.

Le burger baptisé Bressaka green - Florian Venthron

Clément Laroche a fait lui aussi le pari de la couleur. Il a choisi de mettre en valeur la betterave rouge dans son burger appelé Pink Cordy.

Je me base sur le visuel pour donner envie de le manger"

Le burger Pink Cordy de Clement Laroche - Clement Laroche

Il faut réaliser trois burgers en 25 minutes seulement. C'est la troisième édition de la Coupe de France du Burger. Le président du jury est le chef Yoni Saada.