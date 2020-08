Deux ans après l'avoir perdu, un touriste belge retrouve à Montmorillon son portefeuille contenant 1.700 euros

Un Belge, en vacances dans le Sud-Vienne, a retrouvé le weekend dernier son porte-monnaie qu'il avait perdu à Montmorillon il y a deux ans ! Ce sont Thierry et Chantale Girault, le couple propriétaire du café Le Palais, qui avait, à l'époque, retrouvé le portefeuille contenant plusieurs cartes bancaires, des papiers d'identité et... plus de 1.700 euros en liquide !

"C'est énorme ! Je m'étais permis de compter les billets il y a deux ans, il y avait 1.750 euros je crois"

"C'était durant l'été 2018, raconte Thierry Girault, des vacanciers sont arrivés sur la terrasse, ont consommé, et au moment de partir, l'un d'eux a oublié son porte-monnaie. Je l'ai conservé la journée en espérant qu'il revienne et le soir je l'ai tout simplement ramené à la gendarmerie". Comme le révèle la Nouvelle République, le porte-monnaie dormait depuis sagement dans un coffre-fort de la brigade de Montmorillon.

"Moi, si je perdais mon porte-monnaie quand je suis en vacances, j'aimerais bien que quelqu'un me le ramène !"

"Et là, récemment, continue Thierry Girault, c'est tout à fait par hasard que j'ai appris que le propriétaire avait été retrouvé. Ses parents qui ont une maison dans le coin sont venus me voir pour me remercier."

Pas une seule seconde, Thierry et Chantal n'ont songé à garder pour eux les liasses de billets. "Avec mon épouse, vous savez, dans notre métier, on retrouve plein de choses, des fois ce sont des bagues, des porte-monnaie, des papiers, et on ne garde jamais ça, on les dépose aux objets trouvés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait son nom et son adresse dans son porte-feuille mais que ça ait pris deux ans pour le retrouver".