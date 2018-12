Deux apprentis uzétiens en finale d'un concours de coiffure

Uzès, France

Ils étaient 48 à participer au "Style & Colour Trophy", ils ne sont plus que 5. Parmi eux, deux apprentis coiffeurs uzétiens, Yohan et Soan. Et comble du comble : les salons dans lesquels ils travaillent sont tenus par deux associés. Soan ne réalise pas : "Je suis très surpris, je m'y attendais pas du tout. J'ai encore du mal à y croire". Les deux apprentis ont du procéder à un "relooking" capillaire et à en envoyer une photo. Lors de la grande finale, le 28 janvier, ils devront réaliser ce même relooking sur scène, devant plus d'une centaine de spectateurs et professionnels.

Le "relooking" capillaire de Soan envoyé pour le concours © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Yohann est lui aussi sur un petit nuage : "Les stars, les lumières , la scène, ça m'a toujours attiré. Là, je touche mon rêve du bout des doigts. C'est quelque chose qui se réalise". Sa patronne, Delphine Rizzo, l'affirme : "il a ça dans le sang, ça sera un grand coiffeur".

Soan en pleine coloration © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Elle est associée à Sébastien Gourgeon, le patron de Soan. Lui aussi est "extrêmement fier" parce que "ça prouve que l'on sait former des jeunes et que c'est toujours autant de plaisir de transmettre notre savoir-faire".

Yohann et Soan ont encore quelques semaines pour s'entraîner avant la grande finale qui aura lieu au Trianon de Paris.