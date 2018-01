Les deux avocats drômois assistaient à Paris à la Conférence des Bâtonniers. Ils avaient convenu de dîner le soir au restaurant La Rotonde, établissement réputé de la capitale. Alors qu'ils terminent leur repas et arrivent au café, le maître de table leur demande une faveur.

Les avocats croient d'abord à une plaisanterie mais laissent sans difficulté leur place quand ils réalisent que le maître de table est sérieux.

La Rotonde a offert une coupe de champagne aux avocats drômois pour les remercier de leur geste. Ils n'ont pas parlé avec le couple présidentiel.

"Il y a des questions de sécurité et il était plus de 22 heures lorsqu'ils sont arrivés, et on a considéré qu'ils avaient eux aussi le droit à des moments de tranquillité" — Ivan Flaud