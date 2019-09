Deux béarnais s'élancent pour un tour du monde... sans prendre l'avion !

Robien Portes Narrieu et Corentin Barrial vont bientôt s'élancer dans un tour du monde plutôt original. Ils réaliseront 80 défis et raconteront leurs aventures aux enfants de l'école du Buisson de Pau.

Le premier des 80 défis insolites consiste à ne pas prendre l'avion. Le 15 septembre, Corentin Barrial, originaire d'Idron et son ami Jurançonnais Robin Portes Narrieu vont s'élancer pour un tour du monde de trois ans en 80 défis. La moitié émane d'eux, l'autre moitié a été proposé par des internautes. Certains sont plus ou moins réalisables : "On a eu le défi de faire un seul bocal de déchets sur trois ans, ne pas emprunter un seul moyen motorisé pendant tout le voyage ou ne pas dépenser un seul euro pour se loger. Ce serait vraiment compliqué" s'amusent Corentin et Robin. Dans quelques jours, ils rejoignent donc le Portugal puis le Maroc en bateau avant de rejoindre le Sénégal puis de traverser l'Atlantique.

Ils voyagent avec l'école du Buisson

Les élèves de l'école du Buisson à Pau vont suivre leurs pérégrinations. Ils vont leur raconter les histoires, les coutumes découvertes pendant leur voyage à travers photos et vidéos. Et les enfants pourront eux aussi réaliser des défis en parallèle. Lorsque les deux compères ramasseront 10 000 litres de déchets, les enfants de l'école iront par exemple en ramasser au bord du gave. Autre défi en commun : trouver une école dans un pays en développement pour que l'école du Buisson lui envoie les fournitures que les élèves auront collectées.