Deux bébés gypaètes barbus sont arrivés dans une falaise du Diois dans le sud Vercors début juin

Nés en Espagne, relachés dans le Vercors

Ils s'appellent Palo-Pala et Kobalann, ils sont nés les 28 février et 3 mars derniers dans 2 élevages espagnols. Et ils vont bientôt survoler de leurs ailes immenses les grandes falaises calcaire du Diois dans le Sud Vercors. Mais avant cela, les deux gypaètons devront grandir, et s'adapter à leur nouvel habitat.

Portés à dos d'homme et installés dans une falaise

Ces deux bébés gypaètes barbus doivent encore être nourris et surveillés par une webcam sur la petite vire où une cavité naturelle a été aménagée "pour leur confort et leur sécurité" avec des brins de laine pour leur rappeler leur nid, et un grillage pour éviter qu'ils soient menacés par des prédateurs.

Bébé vautour porté à dos d'homme avant d'atteindre 3 mètres d'envergure ! -

Le photographe Vincent Munier et le chanteur CharlElie Couture sont leurs parrains

Ils ont été installés dans ce petit coin de falaise au dessus de Chatillon-en-Diois mercredi dernier, le 3 juin, après avoir été portés à dos d'homme. Un moment d'émotion, sous les yeux attendris des agriculteurs de l'association Graines d'Eleveurs du Vercors, des techniciens du Parc Naturel Régional du Vercors , des élus, des partenaires financiers, de la sous-préfète de Die et du parrain de l'un des petits rapaces, le photographe animalier Vincent Munier qui a si bien su saisir dans son objectif la panthère des neiges et qui est désormais le protecteur de Kobalann. Le chanteur CharlElie Couture parraine, lui, Palo-Pala.

Nourris pendant un mois avant qu'ils prennent leur envol

Les 2 bébés, qui ne sont pas encore autonomes, seront nourris pendant un mois, en limitant au maximum leurs interactions avec les hommes. Ils prendront ensuite leur envol pour repeupler le ciel du Vercors. On pourra les reconnaître à leur taille impressionnante : ailes déployés, un adulte peut atteindre jusqu'à 3 mètres d'envergure, et posé au sol, jusqu'à 1.5 mètre de haut.

Gypaète barbu en plein vol : une belle envergure © Radio France - Bleuette Dupin

Les gypaètes barbus vivent dans les zones d'éboulis pour casser les os dont ils se nourrissent

Les gypaètes sont des vautours en voie de disparition qui vivent dans les zones de reliefs et d'éboulis. Ce sont des "casseurs d'os" : ils ne se nourrissent que de carcasses d'animaux morts qu'ils lâchent au-dessus des pierriers ou des dalles rocheuses, pour qu'elles se brisent en morceaux. Ils ont besoin d'un immense espace vital, entre 100 et 750 km2 pour un couple, précise le Parc Naturel Régional du Vercors.