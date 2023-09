Deux bébés pandas roux sortent de leur nid au parc zoologique de Mulhouse

Impossible de résister à leur frimousse : deux bébés pandas roux explorent désormais leur enclos au parc zoologique de Mulhouse. Il s'agit d'un male et d'une femelle qui sont nés le 2 juillet 2023. Au mois d'aout, ils pesaient 650 grammes chacun. Ils viennent de sortir de leur nid en cette fin septembre.

Les deux bébés sont en plein forme, ils sont surveillés de près par leur mère, Asa, et par leur père, Ima. Tous font partie du programme européen d'élevage dont l'objectif est la reproduction de l'espèce et une éventuelle réintroduction dans la nature. Le panda roux est classé « en danger » dans la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN Red List).

Les deux bébés pandas et leurs parents. - Parc zoologique de Mulhouse.

Vous pouvez voter pour donner un nom aux bébés

Les soigneurs font trois propositions de prénoms pour chacun des bébés. Vous pouvez voter sur la page Facebook du parc zoologique. Haku (ville népalaise) et Shanti ♀️ (paix en tibétain), Huichi (prénom tibétain) et Pokara (ville népalaise), et Kimri (ville népalaise) et Holi (fête népalaise).