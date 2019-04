Deux bébés phoques de l'aquarium de Biarritz remis en liberté en Bretagne

Biarritz, France

Elles s'appellent Iris et Gabrielle. Deux bébés phoques de cinq mois, aux grands yeux ronds et à la fourrure grise, qui vont retrouver la liberté ce jeudi sur les plages de Bretagne, après avoir été soignés au centre de soins de l'aquarium de Biarritz.

Ces deux jeunes femelles ont été recueillies en début d'année sur la côte basque avec deux autres de leurs congénères. Epuisés et blessés, ils ne pesaient qu'une quinzaine de kg, alors qu'ils auraient dû en peser le double. L'aquarium biarrot a donc décidé de les soigner.

La réussite de toute équipe

Deux phoques ont d'ores et déjà été relâchés. Mais restent donc Iris et Gabrielle, qui ont fait le voyage jusqu'au Finistère, à Lampaul-Plouarzel, pour être remises à l'eau.

"C'est tout bête, on arrive sur une plage, les animaux sont dans des caisses, on ouvre les caisses, et bye bye, surtout pas à la prochaine et bon vent", décrit Olivier Briard, responsable du centre de soins de l'aquarium de Biarritz.

Chaque année, des phoques sont sauvés et soignés dans ce centre de soin, et chaque relâché est donc une réussite pour Olivier Briard. "Cela veut dire qu'on a réussi à les soigner, à les mettre dans de bonnes dispositions pour être relâchés, à les stimuler avec quelques poissons d'élevage vivants."

Iris et Gabrielle sont restées près de trois mois au centre de soins de l'aquarium de Biarritz. © Radio France - Fanette Hourt

Les deux femelles sont âgées de cinq mois. © Radio France - Fanette Hourt

Il faut dire que rien n'est laissé au hasard. _"_On limite vraiment les soins et le contact avec les soigneurs pour qu'il n'y ait pas d'imprégnation avec les animaux et que le relâché se passe dans de bonnes conditions", explique ainsi le responsable du centre biarrot.

Iris et Gabrielle vont retrouver l'océan ce jeudi à 17h. L'ancienne miss France, Laury Thilleman, sera sur place.