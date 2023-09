Deux bébés tamarins pinchés et de deux bébés binturongs naissent au Parc animalier d'Auvergne

Vingt-sept nouveaux pensionnaires, toutes espèces confondues, ont rejoint les 350 animaux du Parc entre le mois de juin et le mois d’août. Selon le communiqué du Parc le 3 août dernier, la première portée de tamarins pinchés de l’année, qui avait vu le jour au mois de janvier, a accueilli deux nouveaux congénères. Cette espèce de primate est classée "en danger critique" sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Victime de la déforestation opérée en Amérique du Sud et prélevée dans la nature dans les années 1960 et 1970, en tant que modèle d’étude pour l’Homme, elle est aujourd’hui concernée par un programme de reproduction européen (EEP). Ce dernier vise le maintien d’une population génétiquement saine en parc animalier, en vue d’une possible réintroduction des individus dans leur milieu. A ce jour, seulement 2 000 tamarins adultes subsisteraient en Colombie, selon la communauté scientifique.

Des espèces menacées et préservées au Parc animalier d'Auvergne

Le 23 août, le couple de binturongs du Parc Animalier d’Auvergne, Fifi et Bangka, ont permis la naissance de deux petits. Unique carnivore muni d’une queue capable de s’enrouler sur un support pour s’y maintenir, le binturong se distingue également par un régime alimentaire uniquement composé de fruits. Peu connu et représenté dans les parcs, cet animal issu de l’Asie du Sud-Est, classé Vulnérable par l’UICN, fait aussi l’objet d’un EEP.

Deux bébés binturongs sont nés cet été - Karine Ducher

Au cours des trente dernières années, la population de binturongs a diminué de plus de 30%, en raison de sa chasse, de son commerce et de la destruction de son habitat, des menaces préoccupantes pour la préservation de l’espèce.