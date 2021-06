Deux boas repêchés dans les eaux du Doubs près de Montbéliard, les maires s'inquiètent

Jamais deux sans trois. Deux boas constrictors de plus de deux mètres de long dérivaient à la surface des eaux du Doubs hier après-midi à Voujeaucourt et à Mathay. A chaque fois, les gardes natures de l'agglomération ont été requis pour récupérer les dépouilles et prévenir les services compétents. "A quand la prochaine découverte ?" s'interrogent les élus.

Lamentable et inquiétant de se débarrasser ainsi de serpents, selon les maires

A Voujeaucourt, ces gardes natures sont intervenus en constatant un attroupement de collégiens sur les berges du Doubs. Alors qu'ils se baignaient dans la rivière, les adolescents ont découvert ce boa de 2 mètres 40 qu'ils ont sorti de l'eau. Les fonctionnaires leur ont rappelé les risques de manipuler un animal mort.

Le boa découvert par les collégiens à Voujeaucourt - Page Facebook de la ville de Voujeaucourt

A Mathay, ces gardes-nature ont été prévenus en fin de journée par des témoins. Ils sont venu récupérer la dépouille de plus de deux mètres en milieu de soirée.

"On ne sait pas si ça vient d'un cirque ou de la part d'éleveurs ou de collectionneurs, mais, franchement, c'est lamentable de se débarrasser ainsi de serpents", déclare Daniel Granjon, le maire de Mathay. "C'est très inquiétant quand ce sont des adolescents qui font cette découverte" renchérit Martine Voidey, la maire de Voujeaucourt.

Les dépouilles sont dans un état de décomposition plutôt avancé. Ce qui laisse supposer que les serpents gisaient dans la rivière depuis un certain temps. Ce qui va compliquer l'identification des auteurs.