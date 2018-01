Deux frères, Romain et Léo Guillon, originaires de Ploërmel dans le Morbihan, ont eu l'idée géniale de personnaliser les macarons "Conduite accompagnée" à coller sur les voitures. En quelques retouches sur l'ordinateur, vous pouvez avoir votre tête et celle de vos parents sur la vignette. Rencontre.

Avoir votre tête et celle de votre fils ou votre fille sur l'autocollant "Conduite accompagnée", c'est désormais possible. Deux frères, Léo et Romain Guillon, originaires de Ploërmel dans le Morbihan, ont eu cette idée simple mais géniale, plaquer votre visage déformé à coup de logiciel de retouche sur la vignette de conduite accompagnée.

Le concept s'appelle "Magnet Face", il leur est venu, il y a 3 ans, un jour où Léo était justement au volant, en conduite accompagnée avec son père à ses côté. Romain, à l'arrière se souvient. "Notre père avait la main sur le frein à main et voulait tout contrôler, sourit-il. Et c'est là qu'on s'est dit tiens, pourquoi ne pas retranscrire cette émotion sur la vignette".

Plus de 140 macarons vendus en une semaine

Tout s'est fait très vite par la suite. Forts de la formation de design de Romain et celle en commerce de Léo, les deux frères complémentaires lancent leur concept de "Magnet Face". "C'est simple, vous nous envoyez votre photo par mail. Moi (Romain), je m'occupe de retravailler votre visage sur un logiciel spécial, j'en fait une sorte de caricature et on peut ensuite le coller sur le rond noir basique déjà présent sur le macaron standard".

Et en une semaine de lancement, les deux frères ont déjà vendu plus de 140 macarons personnalisés. "Après Conduite accompagnée, on va développer le concept de Mamie à bord, bébé à bord et même alcoolique à bord, pourquoi pas, rient les deux frères. C'est notre côté Breton qui nous a inspiré ça".

Image du rendu de la vignette personnalisée avec vos visages - Magnet Face

Les objectifs finalement des deux Bretons sont de "répandre la bonne humeur sur les routes, commence Léo, parce que quelques fois, un véhicule qui n'en peut plus d'être derrière une personne en conduite accompagnée, il le double, mais en voyant la petite vignette humoristique, on reprend le sourire et on trouve directement super cool le jeune au volant". Pour Romain, il y a le côté démystification de l'épreuve de la conduite accompagnée. "C'est une chose qu'on partage en famille finalement, donc pourquoi ne pas resserrer les liens entre père et fils ou père et fille? Cette idée peut même faire un très beau cadeau", détaille Romain.

Seul le visage sera modifié dans ce macaron "Mamie à bord" - Magnet Face

Comptez 14 euros 90 pour votre vignette personnalisée, frais de livraison inclus. Pour commander, rien de plus simple, il vous suffit simplement d'aller sur leur site et laissez-vous guider.