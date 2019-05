Deux-cents voitures de collection à Templeuve-en-Pévèle

Templeuve-en-Pévèle, France

Près de deux-cents véhicules, anciens et modernes, sont exposés les samedi 11 et dimanche 12 mai dans le jardin du château Baratte de Templeuve-en-Pévèle. Pour la neuvième fois d’affilée, l’association 4L en Pévèle, créée en 2011 pour les 50 ans de la Renault 4, organise un rassemblement de collectionneurs de voitures.

Un concours d’élégance organisé dimanche

Les huit-cents visiteurs attendus ont accès gratuitement aux Renault 4L, aux Citroën 2CV et aux autres véhicules de collection qui sont pour la grande majorité d’entre eux restaurés, repeints et en état de marche. Cet événement est également l’occasion pour les collectionneurs de troquer certaines pièces mécaniques lors d’une bourse aux échanges.

Pour rester dans le thème, une soirée « Années 80 » est organisée samedi soir, avant un concours d’élégance, qui élira la plus belle voiture dimanche à 16 heures. Parmi les derniers lauréats : une Renault 4CV de 1958, une 4L d’époque de la gendarmerie et une autre des Postes, télégraphes et téléphones (PTT).