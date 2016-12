Deux chiens mayennais ce dimanche soir sur M6 grâce à leur intelligence

Sam et Iad, deux border collie, participeront ce soir à l'émission de M6 "Chiens contre chats". Leur dressage et leur intelligence ont permis à l'un des deux de passer déjà une dizaine de fois à la télé.

"30 millions d'amis", "La France a un incroyable talent", ou encore "Bêtes de scènes", le CV de Sam, chien de 15 ans et demi, est impressionnant. Ce bordel collie et son fils, Iad, 3 ans, participent ce dimanche soir sur M6 à l'émission "Chien contre chat, qui est le meilleur?". Et ce, grâce à leur dressage exemplaire et leur intelligence. Pour cause, ils savent compter, retenir des numéros, sauter dans des cerceaux, etc.

Paul Foucher et Sam, 15 et demi et une dizaine d'émissions télévisées à son actif. © Radio France - Fabien Burgaud

"Ce sont des chiens naturellement intelligents, explique leur maître Paul Foucher, agriculteur à la retraite à Ernée. D'abord, il faut qu'ils soient obéissants. Ensuite, je leur apprends le chiffre 1 visuellement. Un peu comme un enfant. Et après je leur enseigne le son que fait le 1". C'est comme ça que les chiens aboient une fois si l'on tend un bâton, ou aboient 2 fois si Paul Foucher dit à haute voix le chiffre deux. Même derrière une porte, énoncer le chiffre 5 fait aboyer Iad cinq fois !

3 bâtons ? Iad visiualise et aboie 3 fois. © Radio France - Fabien Burgaud

Béret sur la tête, l'ex-agriculteur est fier de ses chiens. Il en a côtoyé une centaine dans sa vie. Niveau dressage, pour lui la clé, c'est de leur apprendre une fois par jour, mais à petite dose. "5 minutes, c'est très bien. Sinon on perd leur attention. Un peu comme à l'école si un élève est distrait, là c'est un animal donc c'est encore plus compliqué de le garder concentré", explique celui qui aura prochainement 80 printemps.

Côté dressage Iad maîtrise les bases et a le même niveau que son père. Âgé de seulement trois ans, il a tout l'avenir devant lui. © Radio France - Fabien Burgaud

L'un des deux chiens, Sam, le plus âgé, a donc déjà connu les caméras et les prix. Il a bien figuré dans chacune des émissions auxquelles il a participé grâce à ses qualités. Mais cette fois, le père et le fils seront réunis. Rendez-vous donc ce soir sur M6 à 21h pour "Chiens contre Chats" pour admirer les exploits des chiens d'Ernée.