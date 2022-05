Deux chiens mayennais, Jaguar et Nod, participent avec leur maîtresse au championnat du monde de flyball

Jaguar et Nod, deux border-collies, vont partir pour la Belgique les 28 et 29 mai, pour participer au championnat du monde de flyball avec leur maîtresse Coraline Mousset, du club lavallois de chien de travail. Cette discipline mélange course d’obstacles, relais, vitesse et rapport de balle.