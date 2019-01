Deux Côte-d'Oriennes lancent un appel pour retrouver les sauveteurs d'un cheval

Labergement-lès-Seurre, France

Christelle et Delphine ont appris seulement à la mi-janvier qu'une vaste opération de sauvetage d'un cheval avait eu lieu le 21 décembre dernier sur le terrain de leur papa à Labergement-lès-Seurre. Très émues, elles souhaiteraient remercier les pompiers et les sauveteurs présents, elles nous ont donc contacté à France Bleu Bourgogne, et partagé cet appel sur les réseaux sociaux :