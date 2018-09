Ils ne se connaissaient pas avant le week-end dernier et pourtant ils sont demi-frères. Un Américain et un Français ont découvert ce lundi 24 septembre Omaha Beach, là où leur père a combattu en 1944. Ils se sont retrouvés grâce à un test ADN.

André Gantois, 72 ans, et Allen Henderson, 65 ans, ont découvert le cimetière américain de Colleville-sur-Mer avec la plaque de soldat de leur père bien serrée dans leurs mains.

Colleville-sur-Mer, France

André Gantois et Allen Henderson avancent au milieu d'une allée du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Ils découvrent ensemble Omaha Beach. Un moment qui n'aurait pas pu exister il y a encore quelques semaines. En juin 1944, leur père Bill Henderson débarque en Normandie et participe à la libération de l'Europe. Le soldat américain rencontre la mère d'André en Lorraine et repart aux Etats-Unis. André naît en 1946, de père inconnu.

André Gantois et son nouveau demi frère américain Allen découvrent Omaha Beach, là où leur père a combattu en juin 1944 #DDAYpic.twitter.com/XjFSZjOyXQ — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) September 24, 2018

Bill Henderson refait sa vie aux Etats-Unis, il devient père d'Allen et de deux autres enfants mais ne sait rien de l'existence de son fils français André. Il y a quelques mois, Allen fait un test ADN pour réaliser un arbre généalogique. André expédie également un échantillon de salive aux Etats-Unis pour en savoir plus sur son père. Le résultat tombe : le père d'André est décédé en 1997 mais le français a un demi-frère américain !

Allen Henderson habite à Greenville, en Caroline du Sud, André Gantois réside à Ludres, à quelques kilomètres de Nancy. Ils se sont rencontrés pour la première fois samedi 22 septembre au domicile du Français et ont décidé de venir à Omaha Beach deux jours plus tard, là où leur père a débarqué en juin 1944.

Omaha Beach, Colleville-sur-Mer, le 24 septembre 2018. © Radio France - Marcellin Robine

"C'est formidable, je ne m'attendais pas à venir ici avec ma famille américaine. J'ai fait le test ADN début juillet, les résultats sont arrivés en août et maintenant j'ai un frère américain et une sœur aussi", explique André Gantois, ému. "C'est très émouvant d'être ici, poursuit Allen Henderson, des milliers de soldats sont venus sur cette plage. Nous avons emmené la plaque d'identité militaire de notre père qu'il avait lors du débarquement et nous allons la porter ensemble sur la plage, cela représentera notre père."

La plaque d'identité militaire du père d'Allen et d'André. © Radio France - Marcellin Robine

Les deux hommes se ressemblent physiquement, portent des chemises à carreaux, "c'est mon jumeau", plaisante Allen. S'ils ne parlent pas la langue de l'autre, chacun veut faire des efforts et se mettre à l'anglais ou au français. André Gantois ne sait pas s'il ira aux Etats-Unis se recueillir sur la tombe de son père. "J'ai peur de l'avion", admet le Lorrain âgé de 72 ans. Dans tous les cas, les deux demi-frères resteront en contact, grâce à Internet.