Deux des trois cloches, descendues du beffroi d'une église à Azé, sont exposées pour découvrir leur histoire

Opération spectaculaire mercredi dernier et qui ne se produit qu'une fois par siècle, les cloches de l'église de Saint-Saturnin à Azé ont été descendues. Une seule doit être rénovée, les deux autres sont exposées sur place.

Dans le Sud-Mayenne, les habitants d'Azé ne sont pas prêts de revoir ça de si tôt : la descente des trois cloches de leur église Saint-Saturnin. Cela n'arrive qu'une fois tous les 100 ans et là, cela s'impose car l'une des cloches a besoin d'être rénovée, "les travaux étaient assez urgents parce que quand les petites cloches sonnaient, le clocher bougeait légèrement".

La spectaculaire opération s'est déroulée la semaine dernière.

La municipalité de Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé d'exposer les deux autres cloches sur place, pendant les travaux du beffroi. Elles sont visibles tous les jours de 10h à 18h. Vous pourrez ainsi découvrir leur histoire et le métier de campaniste, un professionnel de la conception, de la réalisation, de l’installation, de la restauration et de l’entretien des cloches et horlogeries d’édifices.