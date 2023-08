Deux enfants récoltent 210 euros pendant leur fête d'anniversaire et les offrent au Refuge de l'Arche

Les animaux du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne ont des soutiens, des défenseurs et des protecteurs de toute la France et de tous les âges. Cet été, les responsables du site, principale attraction touristique du département, ont reçu la visite d'une famille du Maine-et-Loire. Les parents et les enfants ne sont pas venus avec les mains vides mais avec "un don inattendu" peut-on lire sur la page Facebook du Refuge.

"Toute l’équipe du Refuge de l’Arche est sincèrement touchée"

Clémentine et Lison, deux soeurs jumelles âgés de 9 ans, ont offert 210 euros, une somme d'argent récolté lors de leur fête d'anniversaire, "geste rare et généreux" pour Christian Huchedé, le fondateur. "C’est une démarche exceptionnelle que vous effectuez en demandant des dons à vos camarades à l’occasion de votre anniversaire. Bravo et merci du fond du cœur, vous compter au rang de nos soutiens est un réconfort important pour poursuivre nos sauvetages" a dit avec émotion Jean-Marie Mulon, le directeur.