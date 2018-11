Deux facteurs du Lot et de la Haute-Garonne posent nus pour la bonne cause

Occitanie, France

L'un livre le courrier en Haute-Garonne, l'autre dans le Lot, mais ils posent tous les deux dans le plus simple appareil pour un calendrier destiné à reverser des fonds à l'association Les blouses roses. Au total, 12 facteurs ont été choisi pour le calendrier "Les hommes de lettres".

La bonne surprise à Bruguières

La nouvelle s'est vite répandue à Bruguières (Haute-Garonne), là où Sébastien Faure distribue le courrier. "Je ne le croyais pas du tout capable de faire ça tiens !", s'étonne Alain, retraité qui discute souvent avec le jeune facteur."Il est très discret, très professionnel, renchérit sa voisine Jackie. On a de très bons rapports, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup."

"On a un beau facteur"

Le calendrier plait. "Houlà !! oui c'est un bel homme ! On a un beau facteur", s'exclame Noël en découvrant la page du mois d'avril. Et populaire qui plus est. "Depuis que le calendrier est sorti, il est alpagué par tout le monde, donc il passe un peu plus tard", en rigole Claude.

Pour la bonne cause

Dans le Lot, Michaël Lefébure a lui aussi a joué les stars des podiums le temps d'un jour. Il pose pour le mois d'octobre. "Ce sont mes collègues qui m'ont poussé à y aller. Je ne pensais pas être pris, mais quelques semaines plus tard on m'a annoncé la bonne nouvelle. Je pense que tout le monde est capable de le faire, en tout cas quand c'est pour la bonne cause."

Le calendrier coûte 19,95€.