Deux femelles paons sont arrivées sur le site de Villeneuve-les-Maguelone pour la Saint Valentin

Les sept paons du site de la Cathédrale de Villeneuve-les-Maguelone ne sont plus seuls. En janvier, leurs compagnes, 12 femelles ont été volées. Les compagnons de Maguelone et la direction de l'Etablissement et Service d'Aide à la personne avaient témoigné sur France Bleu Hérault de leur colère et émotion.

La solidarité a été immédiate, trois héraultais ont proposé de leur donner des paonnes et les deux premières, proposées par un habitant de Lattes sont arrivées le 14 février. Une blanche de 3 ans et une bleue de 2 ans qui ont été placées dans un enclos séparé avant de retrouver les males.

Arrivées le jour de la fête des amoureux

Les sept paons mâles du domaine ont immédiatement montré leur satisfaction par des parades amoureuses autour de l'enclos de ces dames, en faisant la roue et en criant. On est en pleine période des amours et des accouplements.

un des paons mâle du domaine de Villeneuve-les- Maguelone © Getty - Com/compagnons de maguelone

Trois autres femelles, don d'une habitante de Clermont l'Hérault arrivent en fin de semaine et les compagnons de Maguelone vont récupérer la semaine prochaine trois autres au Camping Méditerranée de Vias.