Deux fèves en argent dans les gâteaux des rois de Pernes-les-Fontaines

Un boulanger de Pernes-les-Fontaines a fait appel à des artistes locaux pour garnir ses galettes et brioches des rois.

A Pernes-les-Fontaines, une boulangerie va glisser deux fèves en argent dans les galettes et brioche des Rois.

Ces fèves ont été créées par une céramiste et une joaillière pernoises à l'effigie du soleil pernois, l'emblème de la ville. Pour les artisans locaux, ces fèves sont aussi une façon de créer une dynamique..

Galettes et brioches des rois à la boulangerie © Radio France - Philippe Paupert

"Y' a un truc spécial, un truc en or ?" - Un client

Les fèves en céramique sont "numérotées et signées, en série limitée", précise le Nicolas Bleunven, de la pétrie de Kilian qui n'a pas voulu faire fabriquer en Asie. Pour les fèves en argent, "c'est quand même 90€, on les met au hasard, à partir de dimanche et sur trois semaines, on les répartira au pif!".

Le boulanger, Stéphane Bleunven © Radio France - Philippe Paupert

Sylvie Quatrefages, la joaillière dit qu'elle ne s'y attendait pas mais qu'elle aurait pu l'espérer : "J'y avais pensé à la fève du gâteau".