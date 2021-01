Deux filles pour commencer l'année à la maternité de Nancy

C'est une petite Lysa qui a clôturé 2020, suivie quelques heures plus tard par Thaïs et Lina. Trois filles qui ont ont vu le jour en cette nuit de la St Sylvestre à la maternité de Nancy. "Le terme était prévu le 3 janvier mais elle a décidé de venir plus tôt que prévu", raconte Fadila Ouraini, la maman de la petite Lina, 3,130 kilos et 49 cm, née à 6h05 ce vendredi 1er janvier 2021.

La petite Lina est née à 6h05 ce 1er janvier 2021 à la maternité de Nancy - Fadila Ouraini

Commencer l'année en beauté

Un symbole fort pour la jeune Nancéienne, après une année 2020 compliquée. "On avait besoin de choses positives, elle vient nous donner un nouveau souffle pour une nouvelle année". Hassan, le papa a pu assister à la naissance, il est le seul autorisé à venir rendre visite à la jeune maman et au bébé, mais seulement l'après midi. Une restriction liée à l'épidémie de Covid. La petite famille a maintenant hâte de retrouver sa maison, sans doute en début de semaine.