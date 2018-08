Keizo Kobayashi et Alain Cuvier sont spécialistes des vélos anciens. Ce samedi ils partent à cheval d'une reproduction d'un vélocipède du XIX ème siècle pour commémorer l'exploit d'un Beaunois en 1817.

François Lagrange, tourneur sur bois né à Nuits-Saint-Georges en 1792 et décédé à Beaune en 1846.

Beaune, France

47 kilomètres au milieu des vignes à la force des mollets, mais sans pédales. C'est le défi de Keizo Kobayashi et Alain Cuvier, deux passionnés de vieux vélos. Ils vont tenter de reproduire la traversée de François Lagrange qui avait relié Beaune à Dijon en Draisienne en 1817. Une Draisienne, vous savez ce sont les vélos sans pédales qu'on donne aux petits enfants.

Keizo Kobayashi sera le pilote principal de la draisienne, et en tenue d'époque ! Copier

Ce tourneur sur bois né à Nuits-Saint-Georges en 1792 et décédé à Beaune en 1846, avait alors fait la Une des journaux, un beau coup de pub pour son prototype de draisienne, qui sera hélas abandonné au profit des vélocipède, qui comme son nom l'indique, va plus vite grâce à l'invention de la pédale.

"Le plaisir c'est de vivre cette traversée comme il l'a vécu lui, s'émeut Keizo Kobayashi, même si au bout d'un moment, ça fait vraiment mal aux fesses !".

Le Programme :

¤ Vendredi 24 août 2018

16h00 : Conférence sur l’invention de la draisienne et sa présentation au Jardin du Luxembourg à Paris, par Keizo Kobayashi, à la bibliothèque municipale de Beaune.

16h30 : Conférence sur le voyage de Beaune à Dijon de François Lagrange, par Christophe Lagrange, à la bibliothèque municipale de Beaune.

¤ Samedi 25 août 2018

9h00 : Départ des Hospices de Beaune où François Lagrange est mort. La traversée du centre ville par les participants en draisienne en costume d’époque.

9h30 : Départ de la mairie de Beaune. Rue de la Lorraine par la porte Saint-Nicolas où demeurait François Lagrange.

11h30 – 12h00 : Conférence sur le voyage de Beaune à Dijon de François Lagrange, par Christophe Lagrange, au Musée de Nuits-Saint-Georges.

12h00 : Arrivée des draisiennes au Musée et démonstration.

12h30 : Pique-nique à Nuits-Saint-Georges où est né François Lagrange.

13h30 : Départ des Nuits-Saint-Georges pour Dijon.

15h30 : Arrêt à Gevrey-Chambertin.

19h00 : Arrivée à Dijon.

¤ Dimanche 26 août

10h30 : Démonstration sur la Place de la Libération.

10h45 : Parade en draisienne de la Place de la Libération au Parc de la Colombière.

11h00 : Seconde démonstration au Parc de la Colombière.

11h30 : L’arrivée des draisiennes au Centre et leur démonstration.

11h30 – 12h00 : Conférence sur le voyage de Beaune à Dijon de François Lagrange, par Christophe Lagrange, au Centre social du Parc.

Fin de la commémoration.