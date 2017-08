Deux frères d'une équipe mancelle remportent les 24h du Mans vélo en duo

Mickaël et Christophe Diguet ont même battu le record du circuit en nombre de tours parcourus en 24h : 237, c'est six de plus que le record établi en 2014.

Il reste une petite demie-heure de course, Mickaël est dans le paddock. Il a toujours sa tenue sur lui "au cas où mon frère ait une défaillance". Le duo se relaie depuis près de 24h sur le circuit Bugatti, les conditions ont été parfaites, tout se déroule comme dans un rêve : la victoire et le record sont en ligne de mire.

"Même pas besoin de se parler"

Devant les écrans, Damien ne cesse d'actualiser le classement. A 14h30, presque sans émotion il lance : "la victoire, c'est bon". La team Saint-Vincent Lucé Bercé cyclisme et Anim Fiesta n'a pourtant jamais gagné en duo. "Mais on veut le record maintenant !" glisse Damien. Un peu fourbe, il a glissé une fausse information à Christophe pour son dernier relais : "je lui ai dit que le record était à 234 tours. En fait c'est 231, mais c'est pour pas qu'il cale et qu'on le pulvérise !" Mickaël, lui, se met devant la piste pour encourager son frère : "ensemble, c'est d'autant plus fort. On est une vraie équipe, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre."

"237 tours et près de 1 000 km à 2, ça sera dur à aller chercher !" Damien, kiné de l'équipe

Toute l'équipe SVLBC Anim'fiesta © Radio France - Maxime Fayolle

A l'arrivée, sous un soleil de plomb, Christophe est en sueur. Il tombe dans les bras de Nicolas Chesnier qui mène l'équipe et qui a le sourire aux lèvres : "C'est magnifique. On a vécu une journée formidable avec toutes nos équipes et ce record, c'est une vraie consécration. Le Mans, c'est mon circuit, on en parle tout le temps. J'ai fait un tour avec mon fils de 5 ans samedi matin. Au niveau du Dunlop, il m'a dit "c'était mon rêve." On a vraiment eu un très beau week-end."

Seul bémol : la chute de Damien Maubert qui visait un nouveau podium dans la catégorie solo des 24h. Après 2h de course, le manceau est tombé et a dû abandonner. Il a passé un scanner dimanche soir après un léger traumatisme crânien.

Tous les résultats de l'édition 2017 sont à retrouver ici