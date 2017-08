Deux girafons nés en un mois au Safari de Peaugres

Un deuxième girafon est né mercredi dans le parc zoologique d'Ardèche. Au bout d'une heure et demi de travail, la maman girafe a été applaudie par les visiteurs chanceux. Une naissance qui sonne d'autant plus comme une bonne nouvelle que les girafes Rothschild sont menacées.

Le grand Mbili a attendu la canicule pour sortir du ventre de sa mère, 37°C à l’intérieur, comme à l’extérieur, c'est idéal. Son nom signifie "deux" en swahili, une langue d'Afrique de l'Est. Il a été baptisé par ce chiffre parce qu'il a vu le jour un peu moins d'un mois après sa demi-soeur. Ce prénom convient aussi bien à un mâle qu'à une femelle car les soigneurs n'ont pas encore pu l'approcher, quelques heures heures après sa naissance, le girafon galopait déjà.

1 600 girafes Rothschild

Mbili et sa soeur Nafasi appartiennent aux girafes Rothschild, une sous-espèce originaire d'Afrique centrale. Malheureusement, on n'en compte plus que 1 600 à l'état sauvage. Un programme d'élevage européen veille à la reproduction des espèces menacées. Dans le futur, les girafons partiront peut-être vivre dans d'autres parcs zoologiques d'Europe pour donner la vie, à leur tour.