Deux gros gagnants au PMU sur le prix de Diane en Loire-Atlantique et en Vendée

Il est considéré comme le prix de l'élégance, grâce notamment à son défilé de chapeaux. Le prix de Diane, sur l'hippodrome de Chantilly, a porté chance à deux parieurs, en Loire-Atlantique et en Vendée. Ils entrent tous les deux au palmarès des "grands gagnants" du PMU et du Quinté +.

Le plus gros gagnant de l'année à Saint-Géréon

Le premier, qui a joué à Ancenis, côté Saint-Géréon, remporte 230.826 euros, ce qui en fait le plus gros gagnant depuis le début de l'année en Loire-Atlantique.

Plus de 110.000 euros à Landevieille

Le second a, lui, joué à Landevieille, en Vendée, un petit village de moins de 2.000 habitants, juste derrière Brétignolles-sur-Mer. Il empoche 114.109 euros.