"C'est Noël avant l'heure !" : grâce à un don, l'accordéoniste de Gaillac va pouvoir continuer à jouer

Le son de l'accordéon continuera bien d'accompagner les marchés de Gaillac (Tarn)... grâce à la générosité d'une habitante du Tarn-et-Garonne voisin ! L'instrument d'Henri Farcy, qui joue les grands classiques tous les vendredis et dimanches matin, l'a lâché il y a quelques jours. "Je jouais comme d'habitude rue Portal et un monsieur à qui ça n'a pas plu m'a envoyé un seau d'eau. Comme l'accordéon et l'eau ne font pas bon ménage, il n'y a plus aucun son qui sort", raconte l'accordéoniste.

Mais pour lui, impossible de s'acheter un nouvel instrument : "Même d'occasion, il faut compter entre 2.000 et 3.000 euros. Je ne les ai pas". C'est alors qu'il lance un appel à la solidarité, chez nos confrères de La Dépêche du midi et sur les réseaux sociaux. Et Marie-Lou tombe dessus. Cette habitante de Cazals, près de Saint-Anthonin-Noble-Val, a justement deux accordéons musette qui prennent la poussière sur un buffet.

"Depuis 22 ans, ces accordéons se sont tus. Il va les faire revivre"

"Mon mari est décédé il y a 22 ans, donc depuis, ces accordéons se sont tus. Alors je me dis que si ça lui fait plaisir et s'il en a besoin, c'est peut-être son apport pour pouvoir vivre, je ne sais pas. Ça m'a touchée, voilà. Il pourra jouer le 'petit vin blanc' ou la 'java bleue', il va le faire revivre !", se réjouit-elle. Marilou a cherché le numéro de téléphone de l'accordéoniste, elle lui a transmis les photos des deux accordéons, "un noir et un or", et il a choisi celui couleur or.

"C'est un cadeau de Noël avant l'heure", réagit Henri Farcy, qui doit récupérer l'instrument ce week-end. En remerciement, il prévoit déjà d'envoyer à Marilou une vidéo d'un morceau d'accordéon. Et elle compte déjà venir à Gaillac, un dimanche matin, pour le voir jouer.