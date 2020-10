Deux jardiniers de La Vienne à l'honneur au concours national des potirons géants !

Lors de ce concours national disputé à la Roche-sur-Yon en Vendée, Jean-Philippe Maran et Christophe Gentilleau de Bignoux et Jardres se sont classés 2è et 4è du concours avec des fruits de 480 et 419 kilos. Le lauréat a écrasé l'épreuve avec un potiron géant de 760 kilos.