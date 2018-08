La voiture des frères, Jules à gauche et Hugo à droite, avant le départ

Vesoul, France

Le roman "sur la route" de Jack Kerouac dans les années 50 est souvent la référence du Road Trip, comme un voyage initiatique pour une jeunesse avide de découvrir le monde. Hugo et Jules sont originaires de Vesoul, cet été ils ont voulu voyager utile, sur fond de devoir de mémoire.

Jusqu'au 27 août ils vont traverser 6 pays différents, vont visiter 5 capitales, au volant de leur voiture ils vont parcourir 3.300 kilomètres.

Passionnés d'histoire

Si ce voyage est original c'est parce que ces deux frères, Hugo et Jules sont passionnés d'histoire et lui ont donné une tonalité "devoir de mémoire". Ils vont se rendre à Munich, Vienne, Auschwitz, Prague, Berlin, Amsterdam et Bruxelles. Ils vont visiter le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, le mémorial Juif de Berlin ou encore la maison d'Anne Franck à Amsterdam.

Jules à gauche et Hugo à droite, avant le départ © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Hugo et Jules sont des jeunes du 21 ème siècle, ils vont faire vivre leur Road Trip à travers les réseaux sociaux. Ils ont créé une page Facebook "la route de la mémoire".

Sensibiliser les jeunes de leur âge à cette période de l'histoire

L'objectif de Hugo et Jules c'est avant tout de se faire plaisir, mais aussi de partager leur aventure avec les jeunes de leur génération. Ils vont partager régulièrement sur leur page Facebook leur voyage, et veulent sensibiliser les jeunes de leur âge à cette période de l'histoire.

Le soutien d'Emmanuel Macron

Hugo et Jules n'ont pas froid aux yeux, ils ont tapé à toutes les portes pour faire connaitre leur aventure. Cela a permis de trouver des sponsors pour les aider à financer ce voyage. Ils ont même écrit à Emmanuel Macron ! L'Elysée leur a répondu que que le président de la république soutenait leur initiative sur le devoir de mémoire pour les jeunes générations.