Deux jeunes Mayennaises en finale du Championnat de France de twirling, une discipline sacrément acrobatique

Deux jeunes Mayennaises en finale ce week-end du championnat de France de twirling, un mélange de danse, de gymnastique et de maniements de bâtons, comparable à la gymnastique rythmique et sportive. Anaïs et Romane, licenciées au club twirling des Avaloirs, à Pré-en-Pail, sont qualifiées dans la catégorie minimes. On leur souhaite bonne chance !

Pour cette association sportive basée dans le Nord-Mayenne, c'est un grand moment d'émotion et de fierté car c'est la première fois qu'elle participe à une compétition nationale. Dorine Bureau est l'entraîneuse des deux jeunes : "si le stress ne l'emporte pas sur leurs capacités, elles sont capables de monter sur le podium. Elles ont du mal à réaliser ce qui leur arrive. Mais elles sont fières, quand elles ont appris qu'elles iraient au Championnat de France, elles ont sauté de joie. Le travail qu'on mène est récompensé. Parfois on est considéré comme un petit club et là on montre qu'on a de bons athlètes".

En Mayenne, en plus de celui des Avaloirs, il existe deux autres clubs de twirling à Montsûrs et à Mézangers.