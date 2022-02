Deux jeunes phoques gris font une pause pendant les vacances dans l'Île de Ré

Deux jeunes phoques gris sont actuellement en villégiature sur une plage de Saint- Clément-des-Baleines dans l'ÎLe de Ré. Ils sont en bonne santé et devraient reprendre la mer quand ils l'auront décidé.

Le premier des petits mammifères marins était arrivé il y a quelques jours, le deuxième l'a rejoint hier matin. Il s'agît de jeunes phoques gris "ils ont environ deux mois et pèsent une trentaine de kilos chacun "raconte Jean-Roch Meslin membre de Ré Nature Environnement qui a trouvé le deuxième animal en surveillant la plage "Ce sont des jeunes isolés de leur groupe sans doute issus de colonies bretonnes ou plus vraisemblablement de Grande-Bretagne", précise Jean-Roch Meslin. "ils sont en forme et arrivent à se nourrir, dans le cas contraire ils auraient été envoyés au centre de soins Océanopolis de Brest" explique le correspondant sur "réseau échouage" sur l'ïle de Ré.

Une petite pause à la plage dans l'Île de ré pour ce jeune phoque de deux mois environ - Jean-Roch Meslin

Ne les approchez pas

Les deux jeunes phoques ont besoin de tranquillité , "ce sont des animaux sauvages qu'il ne faut pas approcher" rappelle Jean-Roch Meslin, qui garde secret le nom de la plage où sont échoués les deux petits mammifères. Il faut également garder les chiens à distance si vous croisiez par hasard un des ces phoques.