Deux jeunes Vauclusiens lancent des t-shirt de rugby humoristiques

Deux jeunes Vauclusiens surfent sur la vague rugby pour lancer leur marque de vêtements imprimés sur place.

Deux jeunes vauclusiens se lancent dans le t-shirt rugbystique : Ils s'appellent Maxime Gianazzi et Kevin Leroux, ont 25 ansn sont fans du RCT et ils ont lancé il y a six mois une marque de t-shirt : GL Rugby.

"L'homme idéal est rugbyman"

La particularité ? Des slogans humoristiques qui font référence à la culture rugby. Plusieurs dizaines de modèles sont disponibles sur leur site internet : "Je t'aime autant qu'un essai à la 80e minute", "le rugby a ses raisons que les femmes ignorent" ou encore "l'homme idéal est rugbyman".

"La communauté rugby, c'est une communauté forte avec des messages bien précis", expliquent les jeunes créateurs Partager le son sur : Copier

Les deux jeunes entrepreneurs se lancent aussi dans le t-shirt de rugby pour femme: "Le rugby féminin est en train de se développer, on voit que la femme qui pratique le rugby aime bien le montrer, elle en est fière".

Exemple de t-shirt pour femme - capture d'écran GL impressions

La marque a déjà plus de 11 000 fans sur sa page Facebook. Les t-shirts sont imprimés en Vaucluse dans les locaux de l'entreprise à Morières-lès-Avignon. GL rugby en vend un peu plus d'une douzaine par jour. L'entreprise étend également sa gamme à des tasses, des sacs en toile et des coques de téléphone portable.