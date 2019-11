Deux Lavalloises candidates pour le titre de Miss Curvy

Elles sont Lavalloises, elles ont 31 ans et elles veulent décrocher la couronne de Miss Curvy Pays-de-la-Loire. Anaïs et Angéline vont défiler ce samedi soir à Nantes.

Anaïs et Angéline vont défiler pour tenter de devenir Miss Curvy.

Laval, France

Voisines, meilleures amies, Anaïs et Angéline font tout ensemble. Et ce samedi, elles vont défiler pour tenter de décrocher le titre de Miss Curvy Pays-de-la-Loire. Traduisez... Miss "Rondeurs".

"Après en avoir parlé avec un collègue, je me suis lancé. Avec Angéline on est meilleures amies depuis plusieurs années, je l'ai donc embarqué dans l'aventure", raconte Anaïs, 31 ans.

Seul critère pour participer à Miss Curvy : faire une taille supérieure à 42.

S'amuser et militer

Après plusieurs séances de répétitions et de shootings photos, Angéline et Anais sont prêtes pour le défilé de samedi soir. "Ce n'est pas inné pour nous. Mais ça s'apprend, on a fait des ateliers pour découvrir notre corps autrement, pour se sentir bien en toutes circonstances", expliqueAngéline.

"A la base c'était pour s'amuser, pour passer un bon moment", rappelle Anaïs. "Mais c'est aussi pour militer car toutes les femmes sont jolies, ce n'est pas parce que l'on ne fait pas un 32-34 qu'on n'est pas jolie".

Ce samedi soir, elles vont défiler aux côté d'autres candidates de la région, à la maison de quartier des Dervallières à Nantes. Celle qui sera désignée Miss Curvy Pays-de-la-Loire pourra participer en mars à la finale nationale.

Vous pouvez d'ailleurs apporter soutenir les candidates mayennaises en votant par SMS (toutes les infos sur le site de l'événement .