Dans la nuit de vendredi à samedi dernier deux petits singes ont été dérobés à l'intérieur du parc animalier Planète Sauvage. Les voleurs sont entrés dans le parc en dépit de la présence de gardiens de nuit, ils ont fracturé des cadenas et sont repartis avec les animaux. Le parc suspecte un trafic.

Port-Saint-Père, France

Très affectée par le vol de deux de ses singes, l'équipe de Planète Sauvage se dit particulièrement inquiète. "Ces animaux sont très fragiles et nécessitent des compétences particulières pour leur assurer les soins quotidiens" précise un communiqué de la direction du parc animalier.

Les deux singes, un mâle âgé de quatre ans et une femelle âgée de neuf ans, ont disparu dans la nuit de vendredi à samedi. D'après la direction du parc "des voleurs se sont rendus dans le centre du parc (...) malgré la présence des gardiens de nuit, ils ont ensuite fracturé les systèmes de cadenas qui sécurisaient les portes et ont capturé deux des cinq singes présents".

Victimes d'un trafic ?

Les singes dérobés sont si petits et tellement habitués à vivre dans les arbres qu'on les appelles des "singes écureuils". Ils mesurent moins de 50 cm et pèsent rarement plus de un kilo.

L'une des hypothèses avancées par le parc pour expliquer ce vol est celle du trafic d'animaux. On trouve sur internet des singes écureuils en vente pour 2800 euros.

Les singes écureuils font bien souvent le bonheur des visiteurs des parcs comme le montre cette vidéo.