Deux poids lourds bloqués dans une route de montagne en Savoie à cause de leur GPS

Col du Glandon, Saint-Colomban-des-Villards, France

Le GPS c'est pratique... mais pas tout le temps. C'est ce dont vont se souvenir deux conducteurs étrangers de poids-lourds qui viennent de vivre une mauvaise journée en Savoie.

Ce mercredi matin, il est à peine cinq heures quand un camion italien et un camion roumain se retrouvent bloqués avec un début de chute de neige sur la RD927 au niveau de Saint-Alban-des-Villards en Savoie, en direction du col du Glandon.

Il a fallu plus de 10 heures aux secours pour les dégager à l'aide d'une dépanneuse et d'une grue.

Un GPS mal réglé

Selon les premières informations recueillies auprès des chauffeurs, il semblerait que les conducteurs voulaient rejoindre la région parisienne, mais n'ont pas fait attention à la destination proposée par le GPS... en effet, un hameau de Savoie porterait le même nom que la commune francilienne.

"C'est une erreur classique", explique Jacques Baud, du service des routes au conseil départemental de la Savoie. "Vous pouvez avoir des mêmes dénominations dans plusieurs endroits". Les conducteurs ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient mal engagés, et pourtant "la route de la Vallée des Villards franchement, quand vous êtes avec un semi-remorque, il faut s'interroger ! Ça monte à 10-12% et vous ne croisez pas une seule voiture", fait remarquer Jacques Baud.

Se méfier des trajets les plus courts

Chaque hiver, des situations similaires sont vécues en Pays de Savoie. Bien souvent, les GPS privilégient aussi les trajets les plus courts... ce qui n'est pas une bonne idée en montagne !

"Dans un GPS on ne voit pas l'altitude. Par exemple, si vous livrez à Ugine et que vous tapez le trajet le plus court pour Bourg-Saint-Maurice, il vous fait passer par le Cormet de Roselend ! Et si la route est fermée, certains passent quand même car le GPS dit que c'est la route...", regrette Jacques Baud.