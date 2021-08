Deux Provençaux gagnent un an de voyage payé par Airbnb

Un an de Airbnb gratuit dans le monde entier ! Deux potes, Steven et Guillaume, font partie des 12 gagnants d'un concours mondial lancé par le géant des échanges de logements sur internet. Rencontre à Aix-en-Provence avant leur grand départ.

314.000 participants à ce concours "Live-anywhere" lancé en juin par Airbnb ,et 3 Français gagnants ! En tout, ils sont 12 venus de neuf pays. Parmi ces trois heureux lauréats, notre duo Steven et Guillaume, 30 ans. Originaires des Alpes-Maritîmes, ils se sont connus à Toulon, avant de poursuivre les études à Aix-en- Provence où ils se sont posés quelques semaines avant de repartir dans le monde entier.

On n'en revient toujours pas !

Ce concours ressemble au jackpot. Airbnb leur paye les séjours et les voyages. "C'est assez incroyable. Lorsqu'on a entendu parler de ce programme, ça correspondait tellement à ce qu'on veut faire l'année prochaine. Gagner avec 314.000 participants, c'est fou. Il va falloir plusieurs jours pour réaliser". Guillaume et Steven avaient tous les atouts pour l'emporter. L'ADN de la bougeotte. "Depuis qu'on se connaît, on voyage. On est partis à 21 ans en Angleterre. Depuis, on n'a pas cessé de voyager."

Où le vent nous portera...

La manne d'Airbnb, c'est open bar, et pas un mini bar. "On a toujours rêvé depuis l'enfance d'aller en Asie, au Japon. Pourquoi pas la Polynésie aussi. Les possibilités sont presque infinies. On ira où le vent nous portera". Il va falloir slalomer entre les tests PCR et les confinements. Les deux baroudeurs sont prêts à toutes les improvisations.

Ce concours Airbnb représente aussi beaucoup de com'. Guillaume et Steven auront à charge de raconter leur périple sur les réseaux sociaux et aussi faire des retours d'expérience à Airbnb sur ce qui fonctionne ou pas. De quoi vont-ils vivre durant leur odyssée ? Les deux copains sont des "digital nomad". Des quoi ? Ils bossent à distance grace à internet. Décloisonnés. Sans frontières.