Deux Puydômois, Nicolas et Baptiste, font le tour du Mont-Blanc à vélo pour sensibiliser au don du sang

Pédaler au service d'une grande cause : ce dimanche, Nicolas et Baptiste sont en Savoie, prêts pour un tour du Mont-Blanc à vélo. Soutenus par les associations de donneurs de sang, ils vont porter la bonne parole tout au long de leur périple.

Chez les Bougerol, au Cendre, dans le Puy-de-Dôme, on a le sens du don et celui de la famille. Nicolas Bougerol, 47 ans, est donneur de sang bénévole depuis près de 30 ans. Pour partager ses valeurs, il a imaginé un tour du Mont-Blanc à vélo avec son fils, Baptiste, 13 ans. Dans la voiture suiveuse, il y aura Audrey, la maman de Baptiste, et Claude, le grand-père. L'opération est soutenue par les associations de don du sang qui ont équipé les deux cyclistes, et qui leur réserveront un accueil chaleureux durant les trois jours.

Le Mont-Blanc, un symbole

Ils auraient pu faire le tour du Puy-de-Dôme, le volcan préféré des Clermontois ! Mais non, c'est le Mont-Blanc que Nicolas à retenu : _"C'est un symbole. Il y a beaucoup d'ascensions_. Peut-être que c'est à l'image de la vie, des hauts et des bas. En associant mon fils sur ce chemin là, je veux montrer qu'il y a parfois des gestes citoyens, faire en sorte que des personnes puissent aller dans des collectes et donner leur sang".

Nicolas et Baptiste portent les couleurs du don du sang - @bougerol

Au menu : 330 km à parcourir, 8 000 mètres de dénivelé, une incursion en Suisse et en Italie. Le papa et son fils, qui sont de grands sportifs, ont pris soin de se préparer en faisant des sorties en montagne. Aucune appréhension donc. "J'ai hâte de commencer !" précise même Baptiste, dont la spécialité est le demi-fond. Pour son père comme pour lui, l'objectif n'est pas la performance mais bien le message à passer tout au long du parcours.

Les vélos sont prêts - @bougerol

Un engagement très fort

Nicolas donne son sang depuis près de 30 ans. Il a même fait don d'un morceau de foie à son père pour une greffe. Un moment intense qui a marqué la vie de toute la famille.

Baptiste n'a pas encore les 18 ans requis pour être donneur, mais il connait bien l'engagement de son papa qu'il accompagne parfois lors de collectes."Mon frère donne aussi" précise-t-il. Pour partager l'aventure du Mont-Blanc sur les réseaux sociaux, il a créé un compte Instagram : Epic ride. Tout est bon pour inciter de nouveaux donneurs à s'engager. En donnant son sang, on sauve des vies, tout simplement.