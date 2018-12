Deux religieuses jouent l'argent de l'école au casino

L'ordre de Saint Joseph de Carondelet, créé en 1650 en France au Puy-en-Velay (Haute-Loire) présente ses excuses aux familles des élèves de l'école Saint James à Torrance, en Californie. Dans cette école catholique près de Los Angeles deux sœurs ont détourné, pendant plus de 10 ans plus de 500.000 euros.

Les sœurs habituées des casinos de Las Vegas

"Nous savons qu'elles avaient l'habitude de partir en voyage, et d'aller au casino. Le fait est qu'elles utilisaient le compte (de l'école) comme leur compte personnel", confit un enquêteur à la presse locale américaine.

L'ordre des Sœurs de Saint Joseph de Carondelet confirme "avoir été informé par l'archevêché de Los Angeles" dans un communiqué transmis à l'AFP. "_On nous a appris l'existence d'un détournement de fonds impliquant deux de nos soeurs_. Les sœurs ont confirmé les malversations et ont coopéré à l'enquête", poursuit l'ordre religieux, présentant ses excuses aux familles et exprimant son désir de "rembourser intégralement l'école Saint James".

Elles expriment "leurs profonds regrets"

La sœur Mary Margaret Keuper, principale de l'établissement où elle a travaillé pendant vingt ans, et sa très bonne amie, sœur Lana Chang, qui enseignait en classe de 4e, ont toutes deux pris leur retraite cette année.

C'est un audit réalisé après leur départ qui a révélé leurs malversations, explique l'école dans une lettre aux parents, relayant notamment les "profonds regrets" manifestés par les deux religieuses.

La police a été prévenue et l'archevêché de Los Angeles, qui n'avait initialement pas souhaité déposer plainte, a indiqué à l'AFP avoir désormais l'intention de se porter partie civile.