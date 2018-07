Lussault-sur-Loire, France

Les félicitations sont de mise. Deux requins pointe blanche sont nés au Grand Aquarium de Touraine, à Lussault-sur-Loire, en mai dernier. Deux bébés de près de 60 centimètres et de 700 grammes.

Les équipes de l'aquarium ont préféré attendre avant de révéler cette heureuse nouvelle afin d'être sûr que les petits se portent bien. Ces naissances de requins sont en effet assez rares en captivité. Il n'y en avait pas eu depuis une dizaine d'années en France, selon l'Union des Conservateurs d'Aquariums car la reproduction est en fait très compliquée.

Les petits requins vont rester en quarantaine pendant plusieurs mois

" Ils ont une longue gestation entre six et douze mois et sur les quelques reproductions qu'il peut y avoir dans l'année, la fécondation n'est pas systématique. Là, on a vu des marques d'accouplement puisque le mâle mord et retient la femelle pendant l'accouplement. Au fil des mois, on a vu que la femelle grossissait légèrement mais c'était quand même une bonne surprise de les voir arriver ! ", explique Chloé Bouras, chargée de communication du Grand Aquarium.

Malheureusement pour les visiteurs, il n'est pas question de les présenter au public tout de suite. " Pour l'instant, ils restent en quarantaine, sous surveillance. C'est pour contrôler leur croissance mais aussi pour pouvoir les nourrir. Ils sont nourris à la pince pour être sûr qu'ils mangent. S'ils étaient restés dans le grand bassin, ils auraient pu se faire passer devant par d'autres requins ! ", souligne Chloé Bouras. Il va donc falloir attendre encore près d'un an.