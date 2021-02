Deux Sarthois retrouvent leur chienne trois ans après sa disparition

Trois ans après sa disparition à Saint-Célerin (Sarthe), la chienne de Aurélie Corbillon et Sébastien Souty a été retrouvée le 23 février à Blois dans le Loir-et-Cher.

Hina, un berger malinois, avait disparu le 23 février 2018 dans la Sarthe avant de réapparaître trois ans plus tard dans le Loir-et-Cher.

C'est une belle histoire que vivent Aurélie Corbillon et Sébastien Souty. Le couple de Sarthois a enfin retrouvé sa chienne Hina, une berger malinois, disparue le 23 février 2018. Trois ans jour pour jour après cette date, elle a refait surface saine et sauve dans le Loir-et-Cher, à 100 kilomètres de chez elle.

Un arrêté municipal demandait l'euthanasie de l'animal

C'est le refuge animalier La Ferme aux oliviers qui a récupéré l'animal avec l'aide de la police municipale et de la SACPA, la fourrière. "On savait que ça faisait deux ans qu'elle était dans le coin", explique à France Bleu Maine Olivier La Grange, responsable du refuge, confirmant une information de nos confrères d'Actu.fr. "On surveillait un peu son comportement".

Mais c'est l'appel de la fourrière qui les a poussés à intervenir. "Ils nous ont appelés pour nous dire qu'il y avait _un arrêté municipal qui demandait l'euthanasie de la chienne_." Une décision prise car elle aurait mordu un passant, détaille le responsable du refuge.

Identifiée grâce à sa puce

Le refuge intervient dans le quartier de Villiersfins. "Une fois qu'elle a été calmée, on a pu _utiliser le lecteur de puce._" C'est celle-ci qui a permis d'identifier Hina et de prévenir ses propriétaires, plus de trois ans après sa disparition. Ses propriétaires ont été prévenus mardi soir.

"Ils font le voyage demain [samedi] pour la récupérer", conclut Olivier La Grange. Samedi 27 février à 9h, Hina et ses maîtres seront enfin réunis.