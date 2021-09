Deux Manceaux se lancent le défi de courir 100km à travers la Sarthe

100km à pied et en courant. C'est le défi que se lancent Alexy et Romain, deux amis et collègues manceaux. Ce samedi, ils partent donc pour une course de dix à douze heures, à travers 17 communes en Sarthe, autour du Mans.

Alexy Cereuil et Romain Poirier ont ce goût commun du challenge. Après avoir fait des trails de 60 ou 70km de distance, les deux amis et collègues manceaux se sont lancés un nouveau défi : faire une course de 100km, ce samedi 25 septembre, avec un départ à 6h. "Un nombre à trois chiffres, ça parle et ça rend l'aventure encore plus palpitante", s'enthousiasment-ils.

Une boucle de 100km dans 17 communes sarthoises

En juin, ils commencent donc à se préparer pour les 100km de Millau, dans l'Aveyron. "Mi-juillet, je reçois un message de Romain qui me dit que la course est annulée. Qu'à cela ne tienne, ma femme me dit 'pourquoi vous ne le faites pas vous-mêmes ?'", raconte Alexy. Les deux hommes se décident alors à organiser une course en Sarthe, à la date initialement prévue.

"On fera une grande boucle en traversant 17 communes, comme La Chapelle-Saint-Fray, La Bazoge, Le Mans bien évidemment, Ruaudin... On part vers le nord et on descend vers l'ouest", décrit Romain. Une course pour laquelle ils s'entraînent au moins quatre fois par semaine, avec des exercices de renforcement musculaire, sans compter une hygiène de vie irréprochable.

"Le défi en duo de terminer ensemble"

"On ne cherche pas la performance, ni le chrono. Notre idée, c'est de boucler la distance entre dix et douze heures", expliquent les deux sportifs. Et ils ne seront pas seuls. Deux amis, Simon et Kévin, vont les suivre sur tout le parcours à vélo, à la même vitesse qu'eux. "Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai déjà fait quatre heures à 10km/h et j'avais mal partout", plaisante Simon. "C'est une performance aussi pour eux, même presque plus que nous", ajoute Romain.

Si les deux cyclistes seront là pour les encourager et avec des ravitaillements sur le dos, les femmes et enfants de Romain et Alexy ne seront pas loin non plus. "Ils vont nous suivre toute la journée, avec des points de ravitaillement tous les 15 kilomètres". Une aventure sportive mais aussi humaine qui motive les deux hommes.

"Il y a le défi personnel, certes, mais surtout le défi en duo de terminer ensemble. On arrivera quand on arrivera. Ce qui nous intéresse, c'est le partage", concluent-ils. Avec l'envie, aussi, de montrer que ce genre de course est accessible à tous.