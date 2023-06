Deux septuagénaires de Dordogne en lice pour le championnat de France de plancha

Anne-Marie Bounet et Jeanine Marcher, de Mensignac, auront trois heures pour préparer un plat et un dessert à la plancha à partir d'ingrédients mystères.

Deux binômes portent les couleurs de la Dordogne au premier championnat de France de plancha samedi 24 et dimanche 25 juin à Nogaro, dans le Gers. Parmi eux, Jeanine Marcher et Anne-Marie Bounet. Les deux septuagénaires représentent l'association des Amis du pain de Mensignac, où elles résident. Les périgourdines affrontent 21 autres duos venus de toute la France. Tous sont des amateurs.

"Il n'y a pas de produits qu'on ne puisse pas cuire à la plancha"

Jeanine et Anne-Marie ont d'abord trois heures pour préparer un plat et un dessert à partir d'ingrédients mystères, qu'elles découvriront au dernier moment. "Et tout est cuisiné à la plancha. Il n'y a pas de produits qu'on ne puisse pas cuire de cette manière", affirme Anne-Marie Bounet.

Pour la deuxième épreuve, la consigne est de préparer des tapas avec des produits du Gers et avec des produits locaux amenés par les candidats. Le binôme de Mensignac refuse de dévoiler les aliments périgourdins qu'il a choisis. "On ne veut pas divulguer nos recettes parce que nous avons de la concurrence sur Périgueux", confie Jeanine en référence à l'autre binôme de Dordogne.

Si elles gagnent ce championnat de France de plancha, les deux périgourdines repartiront...avec une plancha !