Loire : deux servals détenus illégalement, recueillis à Saint-Martin-la-Plaine

Les deux animaux sont arrivés dans la Loire la semaine dernière après l'intervention des autorités dans le nord de la France : ce mâle et cette femelle servals étaient détenus illégalement par des particuliers. Ils ont été accueillis par l'association Tonga Terre d'accueil , au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire).

ⓘ Publicité

"En un an, on a déjà recueilli 18 servals !", constate Jean-Christophe Gérard, vice-président de l'association. Un véritable phénomène de mode dû aux stars qui s'affichent avec des servals sur les réseaux sociaux, mais pas seulement : "Il y a aussi le problème des nouvelles races de chat, comme le Savannah, créée à partir d'un serval et d'un chat domestique. Au bout de la 5ème génération, c'est considéré comme un chat domestique, mais certains profitent de cette autorisation pour avoir chez eux des servals et les faire passer pour des chats".

Une espèce protégée, 150 000 euros d'amende et trois ans de prison

Seuls trois parc en France sont capables de prendre en charge ces animaux sauvages et le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine est parfois obligé d'en refuser par manque de places. Jean-Christophe Gérard, vice-président de l'association Tonga Terre d'accueil, rappelle la dangerosité du serval : "Ca fait entre 10 et 15 kilos, donc c'est très puissant et ce n'est pas fait pour vivre en appartement ou en maison". Pour en posséder un il faut d'abord une autorisation de la Préfecture, mais aussi une autorisation d'ouverture d'établissement : "C'est-à-dire que l'on prouve que l'on a les installations pour recevoir l'animal, donc un enclos suffisamment grand et un abri chauffé pour l'hiver, entre autres".

Régulièrement, l'association Tonga Terre d'accueil travaille avec le gouvernement afin de faire interdire les croisements, les créations de nouvelles espèces, mais aussi pour lutter contre les trafics. Détenir un serval illégalement est puni de 150 000 euros d'amende et 3 ans de prison.