Deux-Sèvres : l'effigie de dix pompiers en guise de fèves dans la galette des rois

Le boulanger et ses fèves à l'effigie des pompiers

La Chapelle-Saint-Laurent, France

Une opération caritative pour une cause qui lui tient à cœur. Ainsi pour chaque galette vendue, un euro sera reversé à cette association qui s'occupe des enfants de pompiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Il veut aussi par la même occasion sensibiliser la population aux problèmes rencontrés par les pompiers volontaires et qui sait susciter des vocations. "Ils sont bien trop peu nombreux et ils sacrifient des week-end au détriment de leur famille" rappelle Clément Roulière, le pompier au grand cœur.

Le @SDIS79 et le centre de La Chapelle vous invitent à déguster les galettes de la boulangerie de La Chapelle garnies de santons à l'effigie des pompiers du centre. Promotion du volontariat et soutien solidaire: 1€ par galette reversé à l'ODP @PompiersFR En vente dès aujourd'hui pic.twitter.com/h4AFX7lXDD — Sapeurs Pompiers 79 (@SDIS79) December 26, 2018

Objectif : vendre 1200 galettes

Pour chaque galette vendue, Clément Roulière reversera donc un euro. L'an dernier, il avait de la même manière voulu aider une championne de tir à l'arc handicapée de la commune pour l'aider à renouveler son équipement sportif. Il avait alors réussi à vendre 1000 galettes. Notez que des pompiers volontaires de la Chapelle st-Laurent seront présents chaque week-end devant la boulangerie pour présenter leur métier.