Deux-Sèvres : un joueur du loto remporte 4 millions d'euros à Sainte-Verge

Sainte-Verge, France

Un Deux-Sévrien a tiré le gros lot à Sainte-Verge (Deux-Sèvres). Lors du tirage loto du 22 juillet dernier, ce joueur est le seul à avoir coché les six bons numéros. Le jackpot s'élève à quatre millions d'euros.

La Française des Jeux indique à France Bleu Poitou que le ticket gagnant a été validé au point de jeu Euréka, dans la galerie commerciale du centre Leclerc de Sainte-Verge, près de Thouars.

Le vainqueur de son coté affirme être très surpris : "Je suis resté incrédule en consultant les résultats, j'ai mis plusieurs jours avant de réaliser ce qui m'arrivait". En ce qui concerne l'utilisation de l'argent, il se laisse le temps de la réflexion même si plusieurs projets sont déjà sur les rails.

Le joueur n'est pas un habitué du Loto. Ça ne fait que six mois qu'il joue au Loto, mais la chance lui a manifestement souris puisqu'il est désormais millionnaire.

Il se classe parmi les cinq plus gros gains du département depuis la création du Loto, et c'est surtout la deuxième personne du département à devenir millionnaire en 2019 grâce à la Française des Jeux après qu'un autre Deux-Séviren ait remporté six millions d'euros le 16 mars dernier à Niort.